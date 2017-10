Ninja Warrior : le casting de la saison 3 est ouvert !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le parcours périlleux de Ninja Warrior vous intrigue ? Vous avez envie de vous lancer un nouveau défi ? C’est simple, il suffit de vous inscrire pour la troisième saison du programme, présentée par Sandrine Quétier, Denis Brogniart et Christophe Beaugrand.

La grande finale de Ninja Warrior a été diffusée le 21 juillet sur TF1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a été particulièrement intense. Un trio de candidats a réussi à se qualifier pour les trois derniers obstacles de la compétition : le mur des titans, le piège de cristal et l’ultime envol. Guillaume Moro, Thomas Ballet et Manuel Cornu étaient déterminés à aller jusqu’au bout. Mais seul Thomas Ballet a atteint la dernière étape, celle de la tour des héros. Le but : gravir une corde de 23 mètres en moins de 30 secondes. Et malheureusement, le conseiller en management de 27 ans n’a pas réussi à buzzer dans le délai imparti. Une véritable déception pour lui mais aussi pour les téléspectateurs qui espérait tant voir ce jeune célibataire réussir cet exploit.

Avec son parcours presque sans faute, Thomas Ballet est devenu le meilleur candidat de cette deuxième saison de Ninja Warrior. Envie de le défier l’année prochaine ? C’est simple ! Il suffit d’envoyer votre candidature avec les informations suivantes : vos coordonnées, une photo ainsi qu’une vidéo de présentation à l’adresse mail suivante : casting.ninjawarrior(@)gmail.com





Arriverez-vous à défier Thomas Ballet ?