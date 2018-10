Ninja Warrior : le casting de la saison 4 est ouvert !

Par Gaëlle BILLON | Ecrit pour TF1 |

Quand le rêve devient réalité. Vous voulez absolument en découdre avec le parcours de "Ninja Warrior" ? Bingo, le casting pour participer à la saison 4 vient d’ouvrir ! Tentez votre chance et un conseil… Travaillez vos abdos et vos bras, vous allez en avoir besoin !

Déjà trois années que vous trépignez d’impatience lorsque le générique de Ninja Warrior retentit. Trois années à dire à votre femme, mari, compagnon ou ami(e)s devant votre poste télé ou devant le replay : "Mais bien sûr que j’arriverai à buzzer. Je maîtrise le parcours de Ninja Warrior comme personne… Je suis sûr de passer tous les obstacles… Avec un peu d’entraînement, le prochain gagnant de Ninja Warrior, c'est moi !". Vous en rêviez ? Eh bien tentez votre chance ! Le casting de la quatrième saison de Ninja Warrior vient tout juste d’ouvrir. A vous, le rouleau compresseur, les cubes de cristal, les cibles inclinées, la cheminée de l’extrême et même la Tour Infernale.



Ninja Warrior saison 3, une pluie de records

Cette année, on a pu assister à une pluie de records sur des parcours plus difficiles les uns que les autres. Tout s’est joué au chrono, comme vendredi dernier lors d'ultime soirée de qualification. Ce défi vous attire ? Tentez votre chance ! Il suffit d’envoyer votre candidature avec les informations suivantes : vos coordonnées, une photo ainsi qu’une vidéo de présentation à l’adresse e-mail suivante :





casting.ninjawarrior@gmail.com





On vous attend nombreux vendredi 5 octobre à partir de 21 heures sur TF1 pour la finale de Ninja Warrior, présentée par iris Mittenaere, Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. Qui de Jean Tezenas du Montcel, Thomas Hubener, Adrien Mas ou encore Mehdi Hadim touchera le but ultime : La Tour Infernale et sa corde de 23 mètres à gravir en moins de 30 secondes ? Pour le savoir, rendez-vous vendredi prochain lors de la grande finale de Ninja Warrior. saison 3.

En attendant, (re) vivez le parcours de demi-finale le plus rapide de la saison by "Speedy" Jean Tezenas :