Ninja Warrior : Charlotte, Rémi… les anciens reviennent en force

Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous ! En 2016 les français découvraient des hommes et des femmes prêts à aller au bout de leurs forces pour remporter Ninja Warrior. Le parcours s’avérait tellement difficile que personne ne réussissait à gagner. Pour autant, nombre de candidats ont adoré les épreuves et veulent participer à nouveau.

Du côté des filles Charlotte et Laura ont bien l’intention de démontrer qu’elles ne sont pas là pour faire de la figuration. Riches de leur expérience elles savent maintenant que le chemin est long et difficile pour réussir à s’imposer. Mais pas question de se décourager. Bien au contraire, elles sont fins prêtes pour affronter les nouveaux obstacles et prouver que les femmes sont aussi fortes voire meilleurs que les hommes…

Les garçons ne sont pas en reste. Dans cette nouvelle édition vous allez retrouver Nico, Clément, Jean, Mehdi, Merwan Rahmi, Philippe Scofield, Rémi Fantino… Tous ont un point commun : une soif de revanche intense. Bien qu’ils aient déjà brillé, ils tiennent tous à prouver qu’avec un mental d’acier et des muscles puissants, l’impossible devient possible. Si tous ces anciens ont l’indéniable avantage de savoir qu’ils vont affronter de redoutables épreuves, ils vont aussi devoir faire face aux nouveaux qui n’ont pas l’intention de se laisser battre. Qui sera le meilleur ? Réponse dans quelques semaines…