Ninja Warrior : entre travail et soleil, découvrez les coulisses du tournage avec Christophe Beaugrand

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Si la saison 2 de Ninja Warrior revient très bientôt sur TF1, le tournage lui prend fin ce jeudi 13 avril à Cannes. Durant toute la semaine qui vient de s’écouler, Christophe Beaugrand, Sandrine Quétier et Denis Brogniart ont donc accueilli de nombreux sportifs célèbres et anonymes prêts à se confronter au terrible "parcours des héros".



Très présents sur les réseaux sociaux, celui qui anime également Secret Story sur NT1, n’a pas hésité à partager sur son compte Instagram mais également sur Twitter des clichés des coulisses de ce tournage exceptionnel. La première photo publiée remonte au 6 avril dernier sur laquelle l’animateur nous informe de son arrivée à l’aéroport de Nice où il attend ses bagages. Puis une fois sur le plateau de Ninja Warrior, Christophe Beaugrand décide de publier une vidéo des décors, en compagnie de Sandrine Quétier. Alors qu’il tourne sur lui-même, on découvre les différents échafaudages du parcours et même le fameux mur du programme. « On est en train de visiter le décor ! Répétition des axes caméras avant le tournage de demain, » a-t-il écrit en guise de légende.



Le lendemain alors qu’il est 1h du matin, Christophe Beaugrand tourne une petite vidéo avec Denis Brogniart pour montrer que les journées de tournage peuvent être très longues… En plus des gifs avec ses collègues animateurs et autres photos du tournage, il a également publié des photos du soleil et de la vue superbe qu’il a sur la mer. Mais ce temps idyllique et ces images paradisiaques peuvent être trompeuses…



On est en train de visiter le décor! Répétition des axes caméras avant le tournage de demain @ninjawarriortf1 @sandquetier Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand) le 6 Avril 2017 à 12h48 PDT

En live du tournage @ninjawarriortf1 avec Denis! On est chaud! Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand) le 7 Avril 2017 à 17h19 PDT

En effet, dans une dernière vidéo publiée sur son compte Instagram le 11 avril, on découvre qu’entre deux prises, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand n’hésitent pas à se couvrir. Et mieux encore, ils ont un petit chauffage d’appoint pour se réchauffer un peu sur leur tour des animateurs. Et oui, les nuits cannoises sont encore bien fraîches…

Cannes, ce matin ! Ce soir, on commence les tournages de la nouvelle saison @ninjawarriortf1 avec @sandquetier & Denis Brogniart 😜💪🏻 Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand) le 6 Avril 2017 à 23h15 PDT

À Cannes le soir ça caille mais l'ambiance est chaude 🔥 Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand) le 11 Avril 2017 à 12h00 PDT

La belle @sandquetier entre ses 2 hommes de la soirée 😜👍🏻❤️ Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand) le 10 Avril 2017 à 12h01 PDT