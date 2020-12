Ninja Warrior est de retour pour une 5ème saison inédite !

Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere vous donne rendez-vous dès le 2 janvier à 21H05 sur TF1 !

Prêts pour une nouvelle saison de Ninja Warrior ? Votre jeu préféré revient pour une cinquième édition avec un parcours de qualification totalement repensé, le plus difficile jamais réalisé avec l’apparition de la « Tour d’Acier » ! Grande nouveauté cette saison : l’apparition du chronomètre dès les qualifications. Autrement dit, les candidats qui n’auront pas franchi les 4 premiers obstacles dans le temps imparti seront stoppés net dans leur parcours ! En revanche, ceux qui y parviennent pourront se frotter à la terrible « Tour d’Acier » et ses 12 mètres de haut, véritable emblème du Parcours des Héros cette année !

Les candidats qualifiés lors des demi-finales s’affronteront en duel. Et le meilleur demi-finaliste de chaque prime empochera, en plus de sa place en finale, un joker tout bonnement précieux : la possibilité de recommencer un obstacle sur lequel il chuterait lors de la finale. Jean Tezenas de Montcel, le grand gagnant de la saison précédente fera son grand retour pour remettre son titre en jeu. Souvenez-vous, il avait réussi à gravir les 23 mètres de la Tour des Héros en 32,45 secondes ! Qui saura relever cette immense défi et espérer remporter les 100 000 euros ?

Ninja Warrior, dès le 2 janvier et tous les samedis à 21H05 sur TF1 !

