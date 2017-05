Ninja Warrior fait son grand retour le...

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

C’est parti pour une deuxième saison de Ninja Warrior ! Les têtes brûlées et amateurs de défis toujours plus grands à relever se mesurent à de nouvelles épreuves et de nouveaux parcours pour repousser toujours plus loin leurs limites. Le « parcours des héros » revient dès le 23 juin sur TF1 et cette saison s’annonce palpitante.

Ce sont 200 candidats qui s’affronteront pour tenter de franchir la tour des héros. Mais pour cela, ils devront passer des obstacles et des épreuves à chaque fois plus difficiles. Pour cette saison, quelques nouveautés se sont glissées dans les règles de Ninja Warrior. Ainsi, par exemple, pour le premier obstacle, les participants devront choisir entre deux épreuves : l’une nécessite de faire appel à la force des bras, l’autre la force des jambes. Les candidats devront dès lors faire preuve de stratégie et opter pour la bonne option afin de se qualifier.

Aux commandes de Ninja Warrior : le parcours des héros, on retrouvera une nouvelle fois le trio de choc composé par Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand et Denis Brogniart. L’une accompagnera et soutiendra les participants, les deux autres animateurs, quant à eux, commenteront le parcours des candidats avec humour, bonne humeur et expertise.

Rendez-vous donc sur TF1, dès vendredi 23 juin à partir de 21 heures pour découvrir la nouvelle saison de Ninja Warrior.