Ninja Warrior : Du jamais vu, un candidat prend un selfie durant son parcours

Les émissions de Ninja Warrior sont souvent pleines de surprises. La preuve avec ce candidat qui a eu le temps de prendre un selfie durant son parcours. Regardez, c’est insolite !

Cette finale de Ninja Warrior offre aux téléspectateurs de grands moments de suspense et de surprises. 24 finalistes sont en course pour tenter de franchir les différents obstacles. Et pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, Clément Dumais du collectif « Hit the Road » est de retour cette année. Avec son agilité, sa rapidité et sa force, le jeune homme bluffe Sandrine Quétier, Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. Et le voilà enfin prêt à affronter le premier parcours de cette finale. L’adepte du « Parkour » compte bien dépasser ses propres limites en moins de 4 minutes, temps imparti pour achever cette première partie.

Alors qu’il arrive à franchir les premiers obstacles en moins de 10 secondes, Clément Dumais arrive au High Five où de nombreux finalistes chutent sur le plan incliné. S’il perd quelques secondes, il franchit avec brio les autres obstacles jusqu’au mur haut de 4 mètres. Et surprise ! Le jeune homme prend le temps de faire une photo avec les deux animateurs. Visiblement amusés, Christophe Beaugrand et Denis Brogniart n’en croient pas leurs yeux : « Ce mec est fou, il vient de décider de faire un selfie », déclare même l’animateur de Secret Story. Le jeune homme a ainsi pris le risque de garder son téléphone portable dans sa poche tout le long de cette première partie du parcours. Risqué, mais bien joué !