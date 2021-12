Ninja Warrior : Julien Geloën : "Je ne suis pas une grenouille"

Le vainqueur de Secret Story vient avant tout pour s’amuser. Non sans humour il aborde la compétition avec sérénité.

Parmi les personnalités qui participent à Ninja Warrior certaines viennent vraiment pour passer un bon moment et sont incapables de se prendre au sérieux. Tel est le cas de Julien Geloën. Mais cette fois-ci tout le monde connait son secret : même s’il essaie de faire croire le contraire, il n’est pas du tout préparé pour un parcours du combattant ! Pour autant il ne redoute pas les obstacles. Un brin taquin, il confie que son objectif premier consiste à faire mieux que le boxeur Brahim Asloum, c’est-à-dire réussir à passer la première épreuve.

Afin d’y parvenir il dispose de plusieurs atouts. En tout premier son sens de la dérision et un humour à toute épreuve. En éclatant de rire il n’hésite pas à confier qu’il ne stresse pas car il est certain de gagner avant d’ajouter que ce qu’il redoute le plus c’est l’équipe formée par Christophe Beaugrand, Denis Brogniart et Sandrine Quétier. Néanmoins Julien Geloën sait que sa détente risque de lui poser problème. Et d’expliquer : « je ne suis pas une grenouille mais je vais tout donner » ». Habitué des buzzer, il espère donc réussir à franchir le mur et à buzzer. Pour une fois, ce n’est pas la voix qui lui fixe une mission, mais lui-même. Et celle-ci est claire : aller le plus loin possible !