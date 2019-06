Ninja Warrior, saison 4 - Qui osera défier le méga-mur ?

Placée sous le signe de la nouveauté, la quatrième saison de "Ninja Warrior, le parcours des héros" arrive le vendredi 5 juillet à 21h05 sur TF1.

Toujours plus haut, toujours plus fort ! Ninja Warrior, le parcours des héros revient pour une saison 4 inédite qui s'annonce très prometteuse avec un parcours différent, de nouveaux obstacles, une nouvelle phase de demi-finale et, surtout, l’arrivée du "méga mur", qui vient bouleverser les phases de qualification.

Nouvelle saison = Nouvelles règles

Cette nouvelle saison sera marquée par trois grandes nouveautés. Lors du parcours de qualification, les candidats avaient jusqu’alors la possibilité de s’orienter dès le départ vers deux voies différentes. Cette année, place à un seul et unique parcours dès le départ. En revanche, dès le troisième obstacle, deux alternatives s’offrent aux concurrents : s’orienter vers deux épreuves, le parcours A ou le parcours B situées du côté gauche du parcours ou deux autres différentes, du côté droit, avant d’accéder aux fameux murs. "Ce dilemme proposé au milieu du parcours de qualification est la promesse de beaux moments de suspense," nous a confié Denis Brogniart.

L'arrivée du "méga-mur" risque aussi de donner des sueurs froides à bon nombre de candidats. Un deuxième mur qui culmine à 5m50 soit la taille d'une girafe mâle adulte ! En fin de parcours, les candidats auront le choix de se mesurer au mur "classique" - d’une hauteur de 4,25m pour les garçons et de 4m pour les filles - pour tenter de se qualifier potentiellement à la demi-finale ou d’affronter, lors d’un seul essai, le "méga mur" pour se qualifier directement pour la finale et remporter 5 000 euros. Cette ascension vertigineuse est aussi redoutée qu’attendue par tous les concurrents qui rêvent de l’atteindre. A titre d’exemple, les sportifs qui sont parvenus à le dompter aux Etats-Unis se comptent sur les doigts d’une main.

L’autre grande nouveauté repose sur l’orchestration des demi-finales où les douze candidats qualifiés par manche s’affronteront au cours de six duels intenses, opposant parfois les hommes aux femmes.

"Un rendez-vous incontournable à vivre en famille"

"Chaque année, ce format laisse l’empreinte d’un rendez-vous incontournable, à vivre en famille. Ce parcours d’obstacles est basé sur le dépassement de soi, à la fois sportif et mental, dans lequel agilité, adresse, capacités physiques et sang-froid sont les maîtres mots. Sur ce territoire, Ninja Warrior, le parcours des héros est le meilleur concept existant. Par ailleurs, il véhicule des valeurs très positives," se réjouit Denis Brogniart.

Ninja Warrior, saison 4- Vendredi 5 juillet, 21h05 sur TF1