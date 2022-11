Vous rêvez de participer à la prochaine saison de "Ninja Warrior" ? Le casting de la nouvelle saison est ouvert. On vous attend !

Si vous avez secrètement rêvé de gravir La Tour des Héros ou même espéré passer au moins le tout premier obstacle sans tomber à l'eau, il est temps de tenter votre chance : le casting de la prochaine saison de Ninja Warrior, le parcours des héros est officiellement ouvert !



Venez vous confronter aux nouveaux obstacles !

Que vous soyez sportif de haut-niveau, sportif du dimanche, héros et héroïnes du quotidien, votre candidature nous intéresse ! Vous êtes prêts à dépasser les limites pour gravir un maximum d'obstacles ? Vous possédez une motivation sans faille, une bonne humeur à toute épreuve, le tout mêlé à un certain sens de l'originalité ? Votre candidature nous intéresse aussi. Venez vous confronter aux incroyables nouveaux défis lancés par Denis Brogniart Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere !

Vous êtes prêts ? 3... 2... 1 Inscrivez-vous

Ninja Warrior, revient bientôt sur TF1 et MYTF1