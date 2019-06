Ninja Warrior, saison 4 - Au programme : Têtes brûlées, héros du quotidien et la relève !

"Ninja Warrior, le parcours des héros" revient le vendredi 5 juillet à 21h05 sur TF1. Découvrez le programme qui vous attend !

Pour cette saison 4, de nouveaux obstacles, une phase de demi-finale en duel et l'arrivée du méga-mur vont donner du fil à retordre à nos nouveaux candidats. A chaque soirée, sa thématique afin d'offrir aux téléspectateurs un ton et des palettes d'émotion différentes. La première soirée sera dédiée aux "têtes brûlées", des sportifs purs et durs, sans peur et sans reproche qui sont prêts à tout pour arriver au bout du parcours et buzzer en haut du "méga mur" !

Héros du quotidien et de Koh-Lanta

Une autre émission sera dédiée aux "héros du quotidien" : pompiers, policiers, infirmiers, personnes issues du milieu associatif... Un prime sera axé sur les anciens candidats les plus emblématiques de ces dernières saisons. A contrario, un autre sera dédié à "la relève" avec une mise en lumière des petits jeunes qui regardaient l’émission à 14 ans en attendant sagement d’atteindre leur majorité pour s’inscrire au casting… Certains sont d’ailleurs bien plus impressionnants que leurs aînés ! Par ailleurs, d’anciens aventuriers de Koh-Lanta, Claude, Candice et Jérémy, ont souhaité se frotter au parcours, sous l’œil attentif de Denis Brogniart.

Côté épreuves, les téléspectateurs retrouveront celles qu’ils affectionnent : Le rouleau compresseur, qui tourne sur lui-même, mais aussi Le papillon, qui avait fait de nombreuses "victimes" parmi nos meilleurs candidats, l’an dernier. Cette année, place aux Manivelles d’acier, à l’Everest, à La grande roue…

Christophe Beaugrand a répondu une nouvelle fois présent

"TF1 m’a offert un espace de liberté très important et je vis chaque saison à fond aux côtés de Denis Brogniart et d’Iris Mittenaere. Ce programme est la conjugaison de beaucoup de talent, d’un vrai travail d’équipe et d’une solidarité exemplaire entre toutes les «petites mains», de la production aux animateurs, en passant par le public cannois. Je suis fier de faire partie de cette grande production," a confié Christophe Beaugrand lors de la conférence de presse.

Ninja Warrior, le parcours des héros - Vendredi 5 juillet à 21h05 sur TF1