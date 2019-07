Ninja Warrior, saison 4 - Iris Mittenaere va "trembler" avec les candidats

"Ninja Warrior, le parcours des héros" saison 4, c'est ce vendredi 5 juillet à 21h05 sur TF1. Iris Mittenaere se confie sur les candidats !

Cette année encore, attendez-vous à beaucoup de nouveautés, d’émotion et de suspense ! 11 000 m² pour ce parcours des héros toujours plus incroyable, 200 candidats en lice et un méga mur qui risque de faire tourner bien des têtes ! La saison 4 débarque ce vendredi 5 juillet à partir de 21h05. A la présentation, vous retrouverez le binôme de choc Denis Brogniart et Christophe Beaugrand ! Comme l'an passé, c'est Iris Mittenaere qui jouera les supportrices aux côtés des familles de candidats. "J’ai adoré être aux côtés de leurs proches durant leurs parcours, nous a-t-elle confié. Pour ma part, j’étais moins stressée que l’an dernier. J’ai appris à relâcher la pression car l’an passé, j’étais toujours sur le qui-vive. Evidemment, je ne peux m’empêcher de trembler et de vibrer pour chaque concurrent qui s’élance, mais je maîtrise mieux mes émotions. Je suis restée fidèle à moi-même : concentrée et studieuse".

"Une vraie immersion"

Pour cette deuxième saison, l'ex-Miss Univers a pu compter sur Denis Brogniart et Christophe Beaugrand dont "les conseils sont toujours précieux". "J’ai toujours soif d’en savoir plus sur nos candidats et j’étudie avec attention chaque portrait afin d’être dans une vraie immersion, reconnaît Iris. Au programme cette saison : les héros du quotidien, candidats emblématiques de Ninja Warrior ou encore anciens aventuriers de Koh-Lanta, sans oublier la relève... "Je porte naturellement une attention particulière aux femmes qui tentent l’aventure. Beaucoup n’osent pas se lancer, ce que je regrette, mais elles représentent quand même 25% du casting. J’espère qu’elles seront encore plus nombreuses l’année prochaine et que notre héroïne, Laura Mété, fera des émules !" a-t-elle ajouté.

