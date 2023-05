Ninja Warrior : Voici pourquoi Sébastien Gottiniaux à toutes les chances de gagner le jeu (VIDEO)

Malheureusement éliminé du célèbre jeu d’aventure, l’aventurier espère cette fois-ci vaincre tous les obstacles. Regardez la vidéo

Souvenez-vous ! Il y a peu de temps ce beau garçon qui donne l’impression d’être le gendre idéal multipliait les exploits dans Koh-Lanta avant d'être éliminé peu avant la finale (revoir ses meilleurs moments de l'aventure dans la vidéo ci-dessous). A peine rentré du Cambodge il vient se frotter aux obstacles de Ninja Warrior. Sportif dans l’âme, il pratique l’escrime depuis l’âge de 15 ans. Sa passion est devenue son métier puisqu’il exerce la profession de moniteur d’escalade dans la Manche. "J’aime les défis et pratique beaucoup de sport extrême. J’aime tâter les limites. Ninja Warrior c’est parfait pour ça car le parcours et très exigeant et ne laisse pas le droit à l’erreur", a-t-il récemment confié à MYTF1.

Ce qui le caractérise ? Une détermination sans faille : "Quand on dit que le parcours de Ninja Warrior est infranchissable, j'ai qu'une envie, prouver le contraire et aller au bout". Ses atouts ? Koh-Lanta lui a forgé un mental de fer et vient de le convaincre que "mentalement, moralement et physiquement" il peut se donner à 110 pourcent. Il compte bien "mettre autant de punch que dans Koh-Lanta et réussir à retrouver Denis Brogniart. Cela peut paraître présomptueux mais j’aimerais bien gagner Ninja Warrior" confie-t-il motivé à bloc. C’est certain, cette fois-ci tout repose sur les épaules de Sébastien Gottiniaux et il est le seul à pouvoir s’éliminer…





En résumé, voici les raisons pour lesquelles il pourrait remporter le jeu :

- L'ex-aventurier est un spécialiste d'escalade depuis quinze ans.

- Sébastien a enchaîné les victoires lors des épreuves. Il en a gagné trois de suite, un véritable record.

- Il est aussi très fort lors des épreuves individuelles. Souvenez-vous, face à Frédéric, le candidat avait réussi à rester attaché à une corde le plus longtemps possible.

- Sébastien n'a pas peur de l'eau, bien au contraire ! Lors du premier défi avec les Rouges, le candidat a réussi la mythique épreuve du Grand bleu.





Réussira-t-il à dompter le nouveau parcours Ninja Warrior ? La réponse vendredi soir à 21h sur TF1.

