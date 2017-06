Ninja Warrior toujours plus fort

Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Attention sensation fortes garanties ! Cette année les people et candidats qui participent à Ninja Warrior vont vraiment devoir montrer toutes leurs capacités et forces. En effet le physique ne suffit pas pour réussir à franchir les différents obstacles. S’il faut incontestablement être fort et avoir des muscles à toute épreuve, il est également indispensable de réfléchir pour savoir comment bien les aborder. Pour compliquer la mission des participants le parcours vient d’être entièrement revu. Imaginé sur près de 7 000 mètres carrés, il permet de proposer des difficultés encore plus impressionnantes que celles de l’année dernière. Encore mieux, pour les surprendre, de nouveaux obstacles font leur apparition. Parmi eux, la roue infernale, le rouleau compresseur ou encore la poutre inversée promettent des rires du public et des gamelles mémorables…





Autre grande nouveauté, désormais les candidats doivent faire un choix crucial dès le début. Avant de se lancer sur le parcours ils peuvent décider quel sera le premier obstacle qu’ils vont franchir. Soit ils veulent une épreuve dans laquelle la force de leurs bras est mise à l’épreuve, soit ils privilégient un obstacle qui sollicite leurs jambes. Si cette possibilité leur permet de s’engager dans le parcours avec une confiance accrue, ils doivent tout de même faire attention à la suite qui leur réserve obligatoirement de bonnes et de mauvaises surprises. Cette année le spectacle est donc assuré !