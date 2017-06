Ninja Warrior - Portrait : le champion Valentin Dubois retente sa chance

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Valentin Dubois a marqué les esprits de la grande finale. Le spécialiste de parkour a été celui qui est allé le plus loin sur le parcours, chutant sur le dernier obstacle avant la corde de 23 mètres. Son visage d’ange, ses boucles folles, cachaient un candidat redoutable et un mental en acier trempé. A 24 ans, il battait même Thomas Hubener, ancien gymnaste de haut niveau, acrobate au Cirque du Soleil, et oubliait la douleur qui le tiraillait. Il souffrait d’une lésion aux mollets.



Diplômé des Beaux-Arts de Lyon, ce natif de Saint-Maur ne pensaient pas aller aussi loin. Evidemment, il s’est entraîné sans relâche, devient un spécialiste du déplacement urbain et un adepte de la philosophie des Yamakasi. Pourtant, dans sa tête, il n’est pas le plus fort. Il avoue que ses amis d’entraînements sont meilleurs que lui. Plus fort. Ses gestes félins et son acharnement ont prouvé qu’il ne fallait pas forcément être le plus fort sur un parcours comme Ninja Warrior, mais le plus habile. S’il n’a pas atteint son objectif, devenir le Ninja de la saison 2016, en revanche, il est assurément un champion et il compte bien le montrer cette année en retentant l’aventure.