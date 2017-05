Mais qui se cache derrière ce masque ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Un parcours semé d’embûche digne du parcours du combattant. Une silhouette s’élance et affronte avec hargne les obstacles. Le visage est masqué, histoire de cacher son identité. Mais, on devine pleinement la détermination à vouloir aller au bout du parcours. Voilà de quoi titiller la curiosité. Qui est cette personne qui s’élance pour relever le défi Ninja Warrior ?



Est-ce un homme ? Est-ce une femme ? Une personnalité connue ou inconnue du grand public ? Ce masque cache-t-il le visage d’une personne familière des téléspectateurs de TF1 ? Retrouverons-nous cette silhouette dans la deuxième saison de Ninja Warrior, attendue le 23 juin prochain.



Autant de questions qui se posent. Et une réponse qui se trouve à la fin de la vidéo d’en-tête. On ne vous dit rien, on ne voudrait pas gâcher l’effet de surprise !