Ninja Warrior : Ces stars qui ont participé à l'émission !

C’est parti pour une deuxième saison de Ninja Warrior ! Les amateurs de défis toujours plus grands à relever se mesurent à de nouvelles épreuves et de nouveaux parcours pour repousser toujours plus loin leurs limites. Le "parcours des héros" revient dès le 23 juin sur TF1 et cette saison s’annonce riche en rebondissements.

Ninja Warrior, c’est un jeu qui demande beaucoup à ses candidats. Tout comme dans Koh-Lanta, ceux-ci doivent se dépasser pour arriver jusqu’en finale, et l’aventure n’est pas de tout repos ! Pour gagner, ils doivent donner tout ce qu’ils ont ! Si certains candidats sont anonymes, des célébrités ont aussi relevé le défi l’an passé ! Parmi les sportifs la jolie Miss France Iris Mittenaere, les aventuriers de Koh-Lanta Teheiura et Sara, le boxeur Brahim Asloum… Mais également des moins sportifs tels que l’humoriste Jarry ou encore le comédien Willy Rovelli, ont testé le parcours.



Pour la version 2017, les téléspectateurs retrouveront des personnalités emblématiques de la saison dernière, à l’image de Valentin. De grands champions sportifs ont également accepté de s’affronter comme le nageur Frédérick Bousquet. De leurs côtés, Baptiste Giabiconi, Miss France 2017, Alicia Aylies, Sébastien, Benoit et Jesta de Koh-Lanta seront aussi de la partie.