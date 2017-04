Wass Freestyle, le Youtubeur participe à Ninja Warrior !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le tournage de Ninja Warrior a commencé ! C'est sur l'esplanade de Cannes que les premiers aventuriers ont pris place pour commencer les épreuves tant attendues. Pour la deuxième année consécutive, le célèbre jeu d’obstacles présenté par Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand et Denis Brogniart promet bien des surprises. Pendant une semaine, 200 candidats se dépasseront dans des épreuves physiques plus impressionnantes les unes que les autres. Et les premiers courageux sont déjà en place. Parmi eux, Wass Freestyle. Aussi connu sous le nom de Wassim Benslimane, le YouTubeur aux presque 1 million d'abonnés sur sa chaîne est venu se prêter aux épreuves de Ninja Warrior pour le meilleur et pour le rire.

Hier soir déjà, le jeune homme, détenteur du record du monde Guiness et 3 fois vice-champion du monde de Freestyle Football s'activait pour être au top de sa forme. Sur son compte Twitter, il a posté une photo sur laquelle il est couvert de sparadrap au niveau du torse. "Les test pour Ninja Warrior ça blague pas", a-t-il écrit en-dessous du cliché. Très vite, les internautes ont été plusieurs à commenter l'image du jeune Youtubeur pour l'encourager. "Courage à toi, reviens avec la victoire", "aie aie aie, j'espère que tu vas tout donner", "dis-nous comment ça se passe", ont-ils écrit. Le jeune homme réussira-t-il à vaincre les nombreux pièges ? Trouvera-t-il l'adresse nécessaire pour relever les défis de Ninja Warrior ? Pour le savoir, il va falloir patienter encore un peu...





Revivez la finale de Ninja Warrior avec Valentin Dubois