Adrien Mas : de la maladie à Ninja Warrior !

Après avoir été finaliste des saisons 2 et 3, Adrien Mas est de retour pour cette toute nouvelle édition. À 24 ans, ce jeune homme va une nouvelle fois se confronter au parcours de Ninja Warrior. Autrefois porteur d’un handicap, Adrien à aujoud’hui un mental d’acier : « J’ai contracté une maladie orpheline. Pendant plus d’un an et demi j’étais en fauteuil roulant ». Devenu éducateur, le sport l’a aidé à s’en sortir : « Ça a été une école de vie pour moi ». Adrien Mas va-t-il réussir les qualifications ? Extrait de l’émission 3 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.