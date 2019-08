Charles Poujade, après le MEGA mur, la grande victoire ?

Charles Poujade est un des rares candidats à avoir réussi à gravir le MEGA mur, une première en Europe ! Co-gérant de la plus grande salle de parkour en France et égérie de plusieurs marques de vêtements, il a fait de sa passion, son métier. Héro des qualifications, le jeune homme de 24 ans réalise un sans-faute pour sa toute première participation à Ninja Warrior. Véritable passionné de sport a pris des « Aujourd’hui j’ai le métier de mes rêves mais ça a été beaucoup de sacrifices. À 16 ans j’ai dû prendre une des décisions les plus difficiles de ma vie, ça a été de me déscolariser ». Va-t-il se surpasser et gravir la tour de plomb ? Extrait de l’émission 5 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.