Clément Dumais, l'homme volant face à l’homme-araignée…

Véritable machine de guerre et membre du collectif Hit the road, Clément Dumais est l’un des meilleurs candidats de cette saison. Pour sa troisième finale, il est plus que jamais assoiffé de victoire. Il compte bien arriver au pied de la tour des héros. Après deux saisons de Ninja Warrior, Clément s’est remis en question et son constat est sans appel : un manque d’endurance dans le haut du corps. Pour pallier ça, il s’est mis à l’escalade. Ce soir, il revient plus déterminé que jamais pour tenter de remporter la finale ! Extrait Ninja Warrior du 5 octobre 2018.