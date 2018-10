COULISSE : des candidats inoubliables !

Depuis 3 ans, Ninja Warrior attire des centaines de candidats plus impressionnants les uns que les autres. Des candidats qui ont pris le parcours au sérieux sans jamais se prendre au sérieux. L’un de nos candidats inoubliables c’est Lulu de tous les records. Ce personnage atypique n’avait pas hésité à nous montrer l’un de ses nouveaux records : « le saut dans le maillot ». Pour d’autres candidats, c’est leur particularité physique qui a surpris. On pense à Kyllian Hesse, l’homme serpent ou encore Julien, l’homme le plus fort de France qui n’a pas hésité à tracter 9 tonnes ! Découvrez les candidats inoubliables de Ninja Warrior... Extrait de Ninja Warrior du 5 octobre 2018.