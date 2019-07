Demi-finale : Adrien Mas VS Thibaut Gest

Ils marquent l’avant dernier duel de la soirée. Le coach sportif et double finaliste Adrien Mas face à un un nouveau compétiteur Thibaut Gest. Qui des deux à sa place en demi-finale ? Après avoir passé avec brio l’épreuve des qualifications, nos héros vont maintenant jouer leur place en finale et en duel. C’est face à un adversaire, un outsider, qu’ils affronteront le nouveau parcours doté de cinq nouveaux obstacles. Mais ce n’est pas tout, cette année le candidat qui sera assis sur le cube blanc à la fin de la demi-finale remportera une prime de 5 000€ ! Six duels, six finalistes, qui à sa place en finale ? Extrait de l’émission 3 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.