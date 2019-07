En couple, Manon et Dylann affrontent le parcours !

Manon et Dylann sont en couple depuis deux ans et passent leur temps libre à pratiquer des sports extrêmes. Lui est champion de BMX depuis dix ans, elle est professeur d'escalade. Aujourd’hui ils tentent l’aventure Ninja Warrior en couple avec l’objectif d’aller au bout du parcours. Ninja Warrior, le parcours des héros revient pour une nouvelle saison ! Pour cette quatrième édition, les participants découvriront de nouveaux parcours, de nouvelles épreuves très spectaculaires, le méga mur mais aussi une demi-finale entièrement transformée ! Au total 200 candidats affronteront de nouveaux obstacles encore plus grands, plus hauts et plus impressionnants ! Ils ont tous le même rêve : gravir la mythique Tour des Héros ! Cette année, pour la première fois en France, l’un des candidats réussira-t-il à gravir les 23 mètres de la mythique Tour des Héros et remportera ainsi les 100 000€ mis en jeu ?