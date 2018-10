FINALE : deuxième parcours de Thomas Dudoué

C’est l’heure de la grande finale ! Seuls les trois meilleurs candidats auront la chance de survoler le dernier parcours et peut-être atteindre la tour des héros. ! Mais avant cela, il va devoir affronter la deuxième partie du parcours en moins de 2 minutes et 45 secondes. C'est au tour de Thomas Dudoué. Si Thomas a survolé la compétition jusqu’à maintenant, il va devoir ménager ses efforts et faire attention à la force dans ses mains qui lui a parfois fait défaut. Alors Thomas va-t-il se qualifier pour la tour des héros ? Extrait Ninja Warrior du 5 octobre 2018.