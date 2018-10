Finale Ninja Warrior : Clément Dumais, force et détermination sont ses maîtres-mots !

Véritable machine de guerre et membre du collectif Hit the road, Clément Dumais est l’un des meilleurs candidats de cette saison. Pour sa troisième finale il est plus que jamais assoiffer de victoire. Il compte bien arriver au pied de la tour des héros. Pour appréhender au mieux ce parcours, Clément s’est entraîné durant une année entière. Cette finale est l’occasion pour lui de prouver qu’avec de la force et de la détermination, on peut réussir beaucoup de choses. Parviendra-t-il à atteindre le buzzer ? Extrait Ninja Warrior du 9 octobre 2018.