Finale Ninja Warrior : Thomas Hubener, à domicile pour ce dernier parcours

C’est l’un des héros de Ninja Warrior saison 1 qui revient pour tenter sa chance. Il a réussi le meilleur temps de son parcours de qualification et a buzzé également lors de sa demi-finale. En première saison, il avait fait partie des deux meilleurs et avait échoué à un obstacle de la tour des héros. Il avait manqué de force. Il revient plus entraîné que jamais pour ne pas chuter. Alors, réussira-t-il ce soir à atteindre l’obstacle final ? Extrait Ninja Warrior du 9 octobre 2018.