Jean Tezenas, premier finaliste à gravir la mythique Tour des Héros !

Ce jeune ingénieur féru d’escalade et d’alpinisme est le tout premier finaliste à gravir la légendaire Tour des Héros. Un enjeu de taille pour Jean Tezenas, conscient des risques qu’il entreprend : « La seule chose qu’il me faut, c’est de ne pas faire d’erreur et j’espère avoir les bras pour… ». C’est en moins de 40 secondes qu’il va devoir se hisser au sommet de la Tour de 23 mètres de hauteur ! Extrait de l’émission 5 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.