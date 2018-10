Jean Tezenas, comme un lion lâché dans la savane !

C’est au tour de Jean Tezenas alias « le fauve » de rentrer sur le parcours. Meilleur temps de son parcours de qualification, meilleur chrono toutes demi-finales confondues, cet alpinisme de l’extrême s’attaque à ce premier parcours de la finale. C’est l’un des tauliers de Ninja Warrior puisqu’il a trois saisons à son actif. Et c’est comme à son habitude qu’il débarque plus déterminé et concentré que jamais. Son objectif : remporter cette finale de Ninja Warrior. On l’a bien compris, aucune autre issue n’est possible pour lui ! Extrait Ninja Warrior du 5 octobre 2018.