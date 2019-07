Le retour de la guerrière Chloé Henry : Va-t-elle buzzer ?

Cette athlète et cascadeuse est une des héroïnes de Ninja Warrior ! Chloé Henry, championne de saut à la perche revient plus motivée que jamais. Elle a été demi-finaliste en saison 2 puis finaliste en saison 3. Avant de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, la jeune femme de 32 ans est de retour une nouvelle fois pour se mesurer au parcours. Son but ? « J’aimerai bien buzzer ! ». Chloé va-t-elle une nouvelle fois relever le défi ? Extrait de l’émission 3 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.