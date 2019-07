L’excentrique Phil Güd est là pour "n’avoir aucun regret"

Redoutable candidat, sportif d’élite, Phil Gud n’a pas froid aux yeux ! Derrière sa perruque se cache un grand sportif et ancien champion d’Europe de Viet Vo Dao, un art martial vietnamien. Ce soir, Phil Gud est là pour "briller" et "n’avoir aucun regret". Jusqu'où ira Phil Gud ? Ninja Warrior, le parcours des héros revient pour une nouvelle saison ! Pour cette quatrième édition, les participants découvriront de nouveaux parcours, de nouvelles épreuves très spectaculaires, le méga-mur mais aussi une demi-finale entièrement transformée ! Au total 200 candidats affronteront de nouveaux obstacles encore plus grands, plus hauts et plus impressionnants ! Ils ont tous le même rêve : gravir la mythique Tour des Héros ! Cette année, pour la première fois en France, l’un des candidats réussira-t-il à gravir les 23 mètres de la mythique Tour des Héros et remportera ainsi les 100 000€ mis en jeu ? Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.