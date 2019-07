Louis Le Port veut avoir son BAC et gagner Ninja Warrior !

Du haut de ses 18 ans, Louis Le Port ouvre cette quatrième émission sous le thème de « la relève ». Tout juste majeur, ce lycéen de Terminale est là pour réaliser un rêve, participer à Ninja Warrior. Ces deux défis : « avoir mon BAC et gagner Ninja Warrior ». Et il est là pour gagner l’aventure : « Je m’entraîne tous les jours pour, depuis trois ans ! ». Soutenue par sa famille, Louis Le Port va-t-il être à la hauteur et relever le défi Ninja Warrior ? Extrait de l’émission 4 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.