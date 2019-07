Maxime Ben Medjani : "Le sport m’a donné un second souffle"

Le jeune Maxime Ben Medjani a un parcours atypique. Après avoir quitté la maison familiale à l’âge de 17 ans, il a trouvé refuge et réconfort chez son coach et gérant de la salle de parkour où il s’entraîne : « C’est lui qui m’a poussé. Ça m’a permis de sortir la tête de l’eau ». Grâce à lui, Maxime s’est essayé au parkour, un sport urbain, et depuis il est « tombé accro ! ». Aujourd’hui, le jeune homme veut prendre sa revanche et prouver qu’on peut réussir à s’en sortir peu importe son passé… Va-t-il réussir tous les obstacles pour buzzer ? Extrait de l’émission 4 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.