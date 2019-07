Nicolas Cerquant ou la revanche de l’homme papillon ?

Avec deux demi-finales, une finale et deux buzz, Nicolas Cerquant, alias « l’homme papillon », est de retour. Rappelons-le, lors de la saison 2 de Ninja Warrior, ce jeune homme de 32 ans avait passé 12 minutes sur l’obstacle du papillon : « Finalement je suis bien plus fort que lui et je peux le passer sans problème ! ». Va-t-il de nouveau se confronter à cette épreuve qui avait failli lui coûter sa place ? Extrait de l’émission 4 de Ninja Warrior saison 4. Rendez-vous tous les vendredis à 21h05 sur TF1.