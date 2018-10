Nicolas Cerquant, ce papa Ninja est prêt à tout !

Nicolas Cerquant est le prochain à rentrer sur le parcours. En saison 2, il était resté accroché à la force des bras pendant 12 minutes sur le redoutable obstacle du papillon, avant de réussir à le passer. Sur cette saison et pour la première fois, il a atteint le bouton rouge pour buzzer en 1 minute et 32 secondes. Une revanche pour ce jeune papa. Ce soir, il se bat pour ses deux enfants et espère les rendre fière. Pour atteindre son objectif, Nicolas peut compter sur sa résistance et sa puissance. Il devra en revanche faire attention à son agilité qui lui a déjà fait défaut… Extrait Ninja Warrior du 5 octobre 2018.