Ninja Warrior 2022 – Battle - Adrien Raffault VS Damien Bergasse – David contre Goliath

Damien Bergasse a 20 ans et il est étudiant en école d’ingénieur. Damien adore Ninja Warrior. Pour lui, y participer est un rêve d’enfant. Depuis le début, c’est un rendez-vous qu’il adore regarder avec ses deux frères et ses parents. Il aime analyser les obstacles en s’imaginant être à la place des candidats. Chaque année, ses frères lui disaient que lorsqu’il serait majeur, c’est lui qui serait sur le parcours et eux qui seraient dans le public pour l’encourager. Aurélien Lieullet a 19 ans. C’est un touche à tout, il a pratiqué 10 ans de Gym (en compétition) de ses 3 à ses 13 ans, puis il s’est mis à la natation, il est passé par le ski, le surf, l’escalade, la plongée et plus récemment le foot américain et le VTT de descente. Qui de Adrien Raffault ou Damien Bergasse sortira vainqueur ? La réponse. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1