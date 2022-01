Ninja Warrior 2022 – Battle – Clément Allard / Maxime Ben-Medjani - Ca se joue à un piston

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Le sport lui a permis de me guérir de sa maladie : le syndrome de Gilles de La Tourette. Clément Allard a 30 ans. Il est aujourd'hui personal Trainer et Mannequin. Mais ça n'a pas toujours été facile. Sur les 5 syndromes de la maladie, Clément en avait 4. Adolescent, Clément a combattu sa maladie et le sport a été essentiel dans sa guérison car il a appris à maîtriser son corps et donc ses émotions. Face à lui, Maxime Ben-Medjani. Malgré sa blessure à la clavicule, il est motivé pour accéder à la demi-finale. Qui de Clément Allard ou de Maxime Ben-Medjani gagnera cette battle. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 14 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1