Ninja Warrior 2022 – Battle - Dylan Levesque / Kevin Dupuis

Dylan Levesque est Vttiste professionnel. Depuis tout jeune la compet rythme sa vie. Il veut représenter sa région l’Aveyron et représenter le vtt descente. C’est sa sœur qui l’a poussé à s’inscrire. Il sait qu’il n’a pas les aptitudes d’un grimpeur mais il compte bien compenser avec ses jambes, son cardio et sa capacité d’analyse des obstacles comme au VTT. Kevin Dupuis a 29 ans. Ancien gymnaste de l’Equipe de France, il est aujourd’hui, est entraîneur au pôle France de gymnastique et il est coach sportif pour des particuliers à Antibes. Ami de Thomas Hubener, Il a aussi été pris dans la troupe du cirque du Soleil mais la crise sanitaire a tout stoppé. Qui de Kevin Dupuis ou Dylan Levesque va se qualifier pour les demi-finales ? Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 21 janvier 2022