Ninja Warrior 2022 – Battle – Jean Belin / William Forestier

William Forestier, 25 ans, a 2 passions : le milieu de la nuit et la trottinette freestyle. Ce sont ses 2 moteurs. Avec la crise sanitaire, il a passé l’année à s’entraîner et se sent plus fort que jamais. Jean Belin originaire de Clermont-Ferrand, que l'on a découvert en saison 4, Ninja Warrior est vraiment un rêve. Alors pour cette saison, il veut faire mieux que la dernière fois et combler ce manque qu’il a de ne pas avoir été au bout de lui-même. Qui de Jean Belin ou William forestier gagnera cette battle. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 14 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1