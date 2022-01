Ninja Warrior 2022 – Battle – Maurane Jelic / Maëlys Cassan

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

On se souvient tous de Maurane Jelic, la jeune grimpeuse arrivée en finale de la saison 5 face à Jean Tezenas ou encore les frères Gravier a terminé première des phases de qualif chez les filles ce soir. Maëlys Cassan a 20 ans. Et son rêve est de devenir commissaire de police. Grimpeuse depuis l’âge de 7 ans, Elle rêve d’aller en finale de Ninja Warrior. Qui de Maurane Jelic ou Maëlys Cassangagnera cette battle. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 14 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1