Ninja Warrior 2022 - Battle - Michel Lajic / Loïc Dumont – Attention, ça va aller très vite...

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Loïc Dumont a 18 ans et il est élève en terminale en haute Savoie, option. Pour Loïc, participer à Ninja Warrior est un rêve d’enfant qui se réalise. Michel Lajic a 20 ans et tente pour la première fois l’aventure Ninja Warrior. Né en Guinée, il fait partie de l’équipe de France de Gymnastique. Qualifiés facilement lors des phases de qualification, on les retrouve en battle. Qui de Michel Lajic ou Loïc Dumont sortira vainqueur ? La réponse. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1