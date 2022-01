Ninja Warrior 2022 – Battle - Jordane Legal / Léonard Coisnay

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

La passion du ski est arrivée tôt dans la vie de Jordane. Il vit à la montagne et dès ses 1 an, son père, moniteur de ski, l’inscrit en club. Jordane chausse ses skis dès qu’il y a de la neige. Une fois sur les pistes il ne redescend que lorsqu'il est épuisé : « J’aime aller très haut et très loin ». Il a été trois fois champion de France de ski à bosses. Léonard Coisnay et Charles Poujade sont amis d’enfance. C’est d’ailleurs Charles Poujade qui a poussé Léonard a participé à cette nouvelle saison de Ninja Warrior Qui de Jordan Legal / Léonard Coisnay va se qualifier pour les demi-finales ? Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 21 janvier 2022