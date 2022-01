Ninja Warrior 2022 – Battle - Paul Romain / Marco Derrien – Incroyable, il chute avant de gagner !

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Paul Romain a 21 ans. Il est athlète et influenceur. Paul regarde depuis des années l’émission et ça l’a toujours amusé. L’année dernière, il avait accompagné les frères Gravier pour les soutenir (et les prendre en photo) et ça l’a conforté dans l’idée de vouloir participer à son tour. Pour Paul, Ninja Warrior se rapproche énormément au Dry-tooling qu’il pratique lui-même (discipline qui mélange les techniques d’escalade sportive et d’escalade glaciaire. Elle se pratique sur rocher ou en salle avec l’utilisation du matériel propre à chacune des deux disciplines). Il pense avoir ainsi les qualités nécessaires pour pouvoir aller le plus loin possible sur le parcours. Marco Derrien a 20 ans et il est moniteur d’escalade et de plongée. En tant que grimpeur et amateur de Parkour, Marco a toujours aimé regarder Ninja Warrior. Cette année, il s’est inscrit sur un coup de tête en se disant qu’il pourrait avoir ses chances d’être sélectionné et pourquoi pas de se retrouver sur le parcours aux côtés d’athlètes qu’il admire comme Charles Poujade et Clément Dumais. Ils s’affrontent lors d’une battle qui promet d’être dantesque. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1