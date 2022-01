Ninja Warrior 2022 – Demi-Finale – Marie Colot / Jean Tezenas - Le lion détrôné ?

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Un duel déséquilibré mais en apparence. Marie Colot est la meilleure femme de la soirée est opposée au Lion, Jean Tezenas du Montcel : 5 participations, 5 finales et le seul et unique grand gagnant de Ninja Warrior France. Qui de Jean Tezenas ou Marie Colot sortira vainqueur de cette nouvelle demi-finale ? Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1