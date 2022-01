Ninja Warrior 2022 – Elodie Viens VS Marie Colot – Battle de guerrières

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Elodie Viens a 37 ans et elle est coach sportive. Marie Colot a 19 ans. Elle habite en Belgique et est une athlète de haut niveau en escalade. Elle a surtout l’âme d’une compétitrice et le goût de la compétition. Elodie a chuté lors des qualifications à l’obstacle de la triple vrille, mais son temps lui a permis de se qualifier pour les battles. En revanche, Marie Colot, la benjamine est allée buzzer. Les deux meilleures femmes de la soirée s’affrontent dans cette battle. Qui de Elodie Viens ou Marie Colot gagnera cette battle ? La réponse. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1 guerrières