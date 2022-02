Ninja Warrior 2022 - FINALE - Iliann Cherif pulvérise le record de Jean Tezenas sur la Tour des héros

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Iliann Cherif est le plus jeune des quatre finalistes ce soir. Il est le premier à tenter sa chance à la corde face à la Tour des Héros. Et Incroyable ! Dès sa première participation, Iliann Cherif explose le record, que Jean Tezenas avait établi il y a deux ans, avec 26 secondes 87 centièmes. Voici le nouveau record à battre. Jean Tezenas, Clément Gravier et Michel Lajic sont prévenus. Il y a du niveau ce soir. Finale de Ninja Warrior du vendredi 11 février 2022.