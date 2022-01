Ninja Warrior 2022 – Jean Tezenas, Le lion sort les crocs

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

5 participations, 5 finales et le seul et unique grand gagnant de Ninja Warrior France, Jean Tezenas du Montcel est le seul à avoir remporté les 100 000 euros (Il a reversé une partie de ses gains à l’association « en passant par la montagne », qui œuvre pour les jeunes défavorisés en leur faisant découvrir la montagne) en signant le meilleur score de la Tour des Héros (32 secondes 45) devant Nicolas Cerquant (2ème) et Thomas Hubener (3ème) en Saison 4. Jean Tezenas est ce lion en cage qui bouillonne avant chacun de ses passages et qui explose les chronos une fois lancé sur les obstacles avec une facilité déconcertante. Cette saison, il est à nouveau l’homme à Battre. Découvrez le parcours de qualification de Jean Tezenas du Montcel. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1