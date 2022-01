Ninja Warrior 2022 – Jérémy Pasquereau, une revanche à prendre !!!

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Jérémy Pasquereau c’est l’homme ordinaire qui accomplit des choses extraordinaires. Dans sa vie, rien n’a changé il est toujours contrôleur de gestion dans une grande banque… Il poursuit donc comme il aime à le dire « sa petite vie ordinaire » qui s’articule entre boulot, vie de famille et entraînement… Pour sa 5ème participation à Ninja Warrior Il arrive, préparé car il a une petite revanche à prendre… La saison dernière, après 3 participations et deux finales, Jérémy est tombé aux qualifs. Pour la saison 6… Jérémy arrive donc plus motivé que jamais… Défi supplémentaire, impressionner son fils Ewen, 4 ans maintenant, il a grandi et supporte de plus en plus son Papa. Découvrez le parcours de qualification de Jérémy Pasquereau. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1