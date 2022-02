Ninja Warrior 2022 - Le finish de la finale la plus folle de l'histoire...

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Jean Tezenas du Montcel, Clément Gravier, Iliann Cherif et Michel Lajic sont les quatre athlètes finalistes de la saison. Ils ont réussi à passer tous les obstacles de la soirée : du parcours de qualification et passant par l'ultime parcours. Reste une dernière étape à franchir, gravir les 23 mètres de corde, en moins de 32 secondes et 45 centièmes, pour devenir Ninja Warrior ce soir. Vivez ou revivez ce finish complétement dingue qui s'est terminé au petit jour. Finale de Ninja Warrior du vendredi 11 février 2022.