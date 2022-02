Ninja Warrior 2022 - Le grand gagnant de la saison est ...

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

25 secondes et 16 centièmes ! Voici le nouveau record établi par Clément Gravier, le nouveau maître de Ninja Warrior. Il pulvérise de plus de 7 secondes, le record jusque là détenu par Jean Tezenas du Montcel et de plus d'une seconde et demie le record établi, quelques instants plus tôt, par Iliann Cherif. Clément Gravier vient de réussir quelque chose de fabuleux. Une performance digne des meilleurs mondiaux . Finale de Ninja Warrior du vendredi 11 février 2022.